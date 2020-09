Modica. La Regione sta per dare il via alle lezioni di Euroform

Entro 10 giorni la Regione autorizzerà l’avvio dei corsi di Iefp aprendo le porte delle aule anche ai migliaia di alunni in età dell’obbligo che frequentano le varie sedi Euroform in tutta la Sicilia. Dunque anche la sede di Modica non comincerà le proprie lezioni il 24 settembre ma dovrà attendere l’autorizzazione dell’Assessorato all’Istruzione. “Abbiamo voluto fare questa comunicazione ufficiale – commenta il Sindaco Abbate – per dare delle rassicurazioni alle centinaia di famiglie che giustamente chiedono notizie e certezze sull’avvio del prossimo anno scolastico. Mi risulta che internamente abbiano lavorato tutta l’estate per adeguare i locali alle normative anti Covid, abbiamo i prodotti sanificanti e i presidi sanitari necessari. Insomma sarebbero pronti a partire già domani ma è doveroso sottolineare che il ritardo non dipende da Euroform”. Negli ultimi giorni sono stati decisivi in tal senso i contatti con l’Assessore all’Istruzione Roberto Lagalla. “Ringrazio l’assessore per questo canale diretto avuto. Ci ha rassicurato sul fatto che entro 10 giorni potranno partire con i primi e secondi anni. Qualche giorno (3-4 al massimo) e potranno avviare anche i terzi e quarti anni. Purtroppo in quest’anno così particolare per la scuola italiana siamo costretti a fronteggiare anche questi problemi burocratici che fanno slittare il regolare inizio dell’anno scolastico”.

