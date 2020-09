Elezioni per il rinnovo degli organi della Fondazione Enasarco

Gli agenti di commercio e le imprese preponenti a partire da domani, giovedì 24 settembre e fino a mercoledì 7 ottobre, sono chiamati a scegliere direttamente i vertici di Enasarco.

Attraverso una modalità elettronica, quindi, si esprime il voto per eleggere l’Assemblea dei delegati della Fondazione, che a loro volta eleggeranno il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Enasarco è una Organizzazione molto complessa, con un patrimonio di 8 miliardi, che paga circa 1 miliardo di pensioni all’anno agli Agenti di Commercio e Consulenti Finanziari. Enasarco è l’Ente Previdenziale e, per questo motivo, deve esclusivamente rispondere alle esigenze e alle aspettative della categoria quale unico ente di previdenza integrativa di categoria in Italia ed “asset” fondamentale della nostra economia.

Attraverso le reti degli Agenti di Commercio passa buona parte del Pil italiano prodotto.

Tanto si può e si deve fare per rinnovare la Fondazione ma sempre con molta responsabilità e serietà perché, a prescindere, Enasarco deve continuare a garantire le pensioni e il welfare, come fa dal dopoguerra e per le prossime generazioni.

L’impegno di ENASARCO del FUTURO è quello di garantire agli Agenti di Commercio e ai Consulenti Finanziari la sicurezza della loro pensione, un welfare rinnovato, più moderno e più ricco di nuovi servizi di assistenza sanitaria, nuove agevolazioni per il lavoro e programmi avanzati di formazione e riqualificazione professionale. Un impegno che coinvolge i giovani e che punta ad un Enasarco più moderna ed accessibile, oltre a guardare alla crescita dell’economia italiana, da cui dipende il futuro delle nostre famiglie.

Fnaarc, punto di riferimento della categoria da oltre 70 anni, con l’obiettivo di sviluppare un progetto solido e sostenibile per il rinnovamento di Enasarco, ha costituito la coalizione Enasarco del futuro insieme a Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e Cna. Insieme, come insieme versiamo in egual misura i contributi per la nostra pensione, quella degli Agenti di Commercio e Consulenti Finanziari.

Per questo chiediamo di partecipare alle elezioni votando la lista n. 3, Enasarco del futuro – Agenti FNAARC, lista composta esclusivamente da colleghi agenti di commercio e consulenti finanziari e la lista Enasarco del Futuro – Imprese costituita da componenti scelti dalle organizzazioni delle mandanti Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Cna.

Questa mattina ad illustrare i contenuti dell’impegno in questione, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est, sede di Ragusa, c’erano il presidente provinciale Confcommercio, Gianluca Manenti, il presidente di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra, il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, il segretario territoriale della Cna di Ragusa, Giovanni Brancati e Salvatore Guastella in qualità di componente della Giunta camerale. A coordinare i lavori il presidente provinciale Fnaarc Lorenzo Battaglia che ha presentato la candidatura di Roberto Sica, su cui si è registrata la convergenza di tutte le associazioni di categoria che hanno costituito la coalizione, il quale ha sottolineato come si intenda procedere su un fronte ben preciso per affrontare le trasformazioni in atto nel mondo del commercio e della finanza.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, poi, un appello è stato lanciato dai rappresentanti delle varie associazioni di categoria per far sì che, al di là della competizione elettorale, questo banco di prova possa costituire un’occasione valida per riavviare un dialogo finalizzato a creare un’occasione complessiva di rilancio economico per il territorio provinciale, messo alle corde da una situazione ingarbugliata e delicata, aggravata ancora di più dall’emergenza sanitaria tuttora in corso e da un lockdown che, protrattosi per mesi, ha determinato scompensi e disequilibri difficili da sanare.

