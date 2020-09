Covid. Sono 99 le persone in isolamento nei 12 Comuni Iblei

Sono 99, allo stato, le persone in isolamento domiciliare nei dodici comuni iblei perché positivi al tampone del coronavirus. Nello specifico a Ragusa sono 56, a Chiaramonte e Comiso 1, a Ispira 5, a Monterosso Almo e Pozzallo 2, a Santa Croce Camerina 4, a Scicli sono 5, a Vittoria 17 e a Modica 6

Solo una persona ricoverata in terapia intensiva e 4 in malattia infettiva al “Paterno’ Arezzo” di Ragusa mentre uno è in terapia intensiva e 2 in malattia infettiva al “San marco” di Catania.

Salva