Truffa ai danni dell’Asp di Ragusa. Un medico è stato sospeso

Reati contro pubblica amministrazione e truffa nel campo della sanità. Con queste accuse è stato sospeso in via cautelativa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, quest’ultima parte offesa, un medico che indebitamente effettuava decine di visite private a domicilio senza autorizzazione e soprattutto senza fare transitare i pazienti dallo sportello dedicato per la prenotazione e il relativo pagamento di quanto dovuto all’Asp, e senza rilasciare ricevute fiscali. Questo modus operandi, oltre a ricevere un ingiusto profitto in danno dell’azienda ospedaliera, gli ha permesso di ottenere l’erogazione dello stipendio maggiorato della cosiddetta indennità di esclusività

