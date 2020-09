Addolorata a Monterosso. Domenica la messa col vescovo Cuttitta

Domani e domenica sono le giornate clou dei festeggiamenti in onore della regina e patrona di Monterosso Almo. La comunità dei devoti e dei fedeli celebra Maria Santissima Addolorata secondo i riti di una tradizione antichissima che risale addirittura alla metà del diciassettesimo secolo. E, anche se quest’anno non sarà possibile assistere alla processione a causa delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, la venerazione nei confronti del simulacro della patrona non viene mai meno. Domani, in particolare, è la giornata dei portatori e dei devoti. Alle 18,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Enzo Fatuzzo. Alle 20, la santa messa sarà presieduta da don Mariusz Starczewski mentre alle 21, in piazza Sant’Antonio, è in programma lo spettacolo lirico del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” diretto dal maestro Umberto Terranova, a cura dell’amministrazione comunale. Domenica 20 settembre è proprio il giorno della solennità dedicata all’Addolorata. Sulla pagina Facebook “Comitato festeggiamenti patronali Maria SS. Addolorata Monterosso Almo” ci sarà la diretta degli eventi religiosi della giornata. Alle 6 si parte con il suono delle campane di tutte le chiese, ad annunciare il giorno di festa, così come lo sparo di 21 colpi a cannone. Alle 6,30 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci. Alle 8,30, invece, la santa messa sarà presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 9, il giro della banda cittadina “Vincenzo Bellini” interesserà le vie del paese. Contestualmente, sarà effettuata la questua. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Gaetano Noto. Quindi, alle 12, è prevista l’esecuzione di marce sinfoniche sul sagrato della chiesa Madre mentre dalle 16, invece della tradizionale “cena”, sarà ben accolto chi intende portare generi alimentari da destinare alle persone bisognose. Alle 17,30 torneranno le marce sinfoniche in piazza Sant’Antonio a cura della banda cittadina. Alle 19,30, poi, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, con l’atto di consacrazione della città alla santa patrona da parte del sindaco di Monterosso, Salvatore Pagano. A conclusione, canti e preghiere tradizionali in onore della Vergine Addolorata, celeste regina e patrona. Alle 24 è in programma la chiusura della chiesa Madre e la conclusione dei festeggiamenti.

