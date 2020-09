Ragusa. Cassì riceve il neo campione di nuoto Vincenzo Adamo

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’assessore allo sport Eugenia Spata. presenti il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo ed il consigliere comunale Daniele Vitale, hanno ricevuto nel pomeriggio di ieri a Palazzo di città presso la sala giunta, Vincenzo Adamo, atleta dell’ASD Nuoto Chiaramonte che opera in stretta sinergia con la società ragusana Polisportiva Erea Nuoto.

Il campione ragusano allenato dai tecnici Massimo Canonino e Toni Tribastone, ha conquistato recentemente, nella categoria juniores, il titolo di Campione Italiano nei 50 e 200 dorso in occasione dell’inedita formula del Campionato Italiano, a base regionale, organizzato dalla Federazione Nazionale Nuoto a Catania il 31 luglio scorso.

Al giovane campione ragusano sono andati gli auguri da parte dei rappresentati dell’Amministrazione comunale per i brillanti risultati raggiunti, frutto di tanti sacrifici ed allenamenti sostenuti anche nel lungo periodo del lockdown che ha comportato la chiusura di numerosi impianti.

