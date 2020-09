Modica. Amministrazione pronta a confrontarsi con l’opposizione

Mercoledì mattina, su proposta dei Consiglieri Comunali di Modica Carpentieri e Medica ai Presidenti della 1^ e della 4^ Commissione, si è svolta una seduta congiunta con all’ordine del giorno. “Emergenza Covid – 19 riapertura delle scuole”.

Oltre ai Presidenti, Caruso e Civello, hanno partecipato alla seduta i Consiglieri Carpentieri e Medica per l’opposizione, ed i Consiglieri Floridia, Giannone, Ingarao, Ruffino e Scapellato per la maggioranza.

Presente inoltre il Sindaco Abbate il quale ha illustrato in modo chiaro e dettagliato tutto quello che è stato fatto in merito all’apertura delle scuole, agli incontri con i dirigenti scolastici, alla refezione, ai trasporti, alla consegna di mascherine e disinfettanti.

Numerosi gli interventi e le domande dei Consiglieri a cui il Sindaco ha risposto in modo chiaro ed esaustivo.

Esperienza sicuramente positiva, dichiara il Presidente 4° Commissione Giorgio Civello, che potrà essere ripetuta in futuro qualora ci fossero delle proposte da valutare insieme per la crescita della nostra Comunità.

Opposizione e Maggioranza hanno dato prova di buona collaborazione ed esempio di politica costruttiva.

Salva