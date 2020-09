Maltrattamenti in famiglia, ispicese condannato a quasi 5 anni

Quattro anni e nove mesi. Questa la condanna inflitta dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un ispicese di 50 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violazione degli obblighi di assistenza. L’uomo è stato condannato anche all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, ovvero la moglie e i tre figli minori, da liquidarsi in sede civile, con una provvisionale di 20.000 euro.

