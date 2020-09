Procedono a pieno ritmo i lavori per la ristrutturazione della Piscina Comunale di Via Sacro Cuore. L’Assessore alle manutenzioni, Giorgio Belluardo, ha effettuato oggi un sopralluogo per controllare lo stato di avanzamento dei lavori che stanno cambiando radicalmente il volto dell’impianto sportivo. “Hanno cominciato con il risanamento degli intonaci ammalorati per poi proseguire la parte impiantistica che ha bisogno di un deciso intervento di recupero. La ditta, dunque conclude Belluardo, sta rispettando la tempistica concordata, quindi, salvo imprevisti, potremo consegnare la struttura prima della fine dell’anno”.

