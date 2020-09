M5s Ragusa interviene sull’ultimo acquisto al Museo del Costume

L’assessore comunale alla Cultura del comune di Ragusa Clorinda Arezzo ha annunciato la data di apertura del Museo del Costume ma, evidentemente, non è tutto pronto. Sono i componenti del gruppo consiliare Cinque Stelle ad avanzare riserve sull’organizzazione alla luce di un acquisto dell’ultimo momento per l’allestimento museale.

“A soli 30 giorni dall’apertura – spiegano i consiglieri pentastellati – ci fanno sapere dal Palazzo che si devono acquistare ancora non meglio specificate colonnine, teche e leggii per la struttura museale. Ci sembra un po’ tardi, sinceramente, per dovere pensare ancora a elementi di allestimento che riteniamo essenziali. Sarebbe, forse, opportuno che i consiglieri comunali fossero messi al corrente dello stato dell’arte, considerando che episodi di questo genere non depongono a favore di una buona organizzazione e potrebbero inficiare l’immagine di una inaugurazione che riteniamo determinante per la città”. “Ricordiamo che, alla fine di maggio del 2018 – spiegano ancora i consiglieri M5s – l’allora sindaco Federico Piccitto presentò alla stampa i locali, già ultimati, del Museo del Costume. Mancava solo l’impianto di climatizzazione. Forse, adesso, sarebbe l’occasione di capire cosa si è fatto in questi due anni”.

Salva