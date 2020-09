Avimecc Volley Modica. Arrivano Salonia e Ragusa

Il settore tecnico dell’Avimecc Volley Modica continua ad arricchirsi di figure pronte ad aiutare la squadra e la società a migliorarsi e a crescere. In questa stagione, dunque, si uniranno allo staff Graziano Salonia e Giovanni Ragusa. Due figure importanti nel mondo della pallavolo, un giusto mix di qualità ed esperienza che aiuterà i nostri ragazzi a crescere e a migliorarsi. Due vecchie conoscenze della società, pronte a mettersi in gioco per continuare insieme questo progetto.

Lo scorso anno Salonia ha fatto parte della rosa che ha affrontato il campionato di A3, la sua esperienza sui campi ha portato maggiore sicurezza ed una figura leader nel gruppo. Ad oggi farà parte del nostro staff che seguirà gli Under 17 e gli Under 19, oltre a scendere in campo per il campionato di Serie C. Riteniamo che la sua figura sia un esempio per i più giovani, pronto a portare la sua conoscenza nei nostri corridoi e a farne un punto di forza per la formazione dei campioni di domani.

Al suo fianco ci sarà anche Giovanni Ragusa, elemento storico di questa società. Ha un passato da giocatore della Volley Modica, per il quale ha lottato, diventando grande insieme all’intera società e all’intera squadra. Dal campo alla panchina, è stato anche allenatore delle giovanili per qualche anno. Una vita, quindi, spesa per questo nome e per questo sport. Dopo un periodo di pausa che lo ha visto impegnato in ambito lavorativo, oggi è tornato con la voglia di riprendere da dove aveva lasciato, per affiancare Bua nel progetto tecnico della prima squadra e per mettere a disposizione dei più giovani la sua conoscenza ed il suo carisma

Salva