Modica. Economio ufficiale per la vigilessa Ornella Di Rosa

Il Sindaco di Modica ha consegnato questa mattina un encomio ufficiale alla vigilessa Ornella Di Rosa per il gesto di grande umanità di cui si è resa protagonista lo scorso 18 luglio. Una signora anziana con gravi problemi cardiaci era uscita da casa per andare in farmacia a comprare le medicine quando è stata colta da un malore che l’ha costretta a sedersi sulle scale. Qua l’ausiliaria della sosta l’ha trovata mentre piangeva disperata. Prima l’ha tranquillizzata e poi è andata di persona in farmacia a comprare le medicine e portarle alla signora. “Crediamo sia giusto far conoscere anche questi aspetti della vita. Spendersi per gli altri è il gesto più bello che si possa fare. La signora era in chiara difficoltà – ha commentato il Sindaco – e la nostra Ornella è stata attenta a capire il momento e a prontarsi per risolvere i problemi della signora. Complimenti a lei e un ringraziamento al Comandante Cannizzaro che ha portato alla mia attenzione l’avvenimento”.

