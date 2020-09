Era stato a contatto con positivo al Covid. Allarme rientrato

Il candidato sindaco di Tremestieri Etneo, Santo Nicosia, ha comunicato domenica scorsa su Facebook di essere risultato positivo al Covid-19. È scattata l’emergenza che ha interessato anche Modica poiché un esponente della lista di Nicosia era stato in contatto con quest’ultimo e nei giorni scorsi era venuto a Modica per trovare una parente ammalata. Quest’ultima, dopo i contatti col congiunto, era stata addirittura trasportata al Pronto Soccorso. Rientrato a Tremestieri Etneo, l’uomo ha appreso proprio domenica della positività del candidato a sindaco per cui ha allertato tutte le persone con cui era stato a contatto da martedì scorso, comprese un po’ di persone di Modica. Molte sono state rintracciate e poste in quarantena, in attesa del tampone. Tutto, comunque, è rientrato in queste ore poiché l’interessato è risultato negativo al tampone. A Tremestieri Etneo, intanto, è stata organizzata una postazione, dove è possibile effettuare i tamponi a tutti i cittadini che sono entrati in contatto con Nicosia.

