Ragusa. Il 15 ottobre verrà inaugurato il Museo del Costume

L’Assessore alla cultura e beni culturali del comune di Ragusa Clorida Arezzo in riferimento all’apertura del Museo del Costume nei bassi del Castello di Donnafugata dichiara:

“Procedono i lavori di allestimento museologico e finitura del Mu.de.co., per il quale possiamo ormai indicare la data del 15 ottobre come apertura. L’inaugurazione avverrà nel rispetto delle precauzioni anticovid e nei prossimi giorni comunicheremo orari e informazioni di visita al Museo”.

Salva