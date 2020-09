Si apre ufficialmente oggi una nuova era della pallavolo del sud-est siciliano: Ardens Comiso e PVT Modica, le uniche due società della provincia di Ragusa che disputano un campionato nazionale femminile, hanno trovato l’accordo per iniziare una collaborazione sportiva rivolta allo sviluppo dei loro giovani talenti. Dopo una calda estate di lavoro, nei giorni scorsi sono stati definiti i dettagli dell’accordo. Un passo importante per lo sviluppo del movimento pallavolistico del sud-est siciliano, un’iniziativa pensata per coinvolgere tutte le società sportive del territorio, con l’obiettivo di far crescere i talenti locali e dar loro la possibilità di ottenere risultati sportivi di prestigio nei campionati giovanili.

“Un accordo che va oltre la pallavolo” – è il commento del Direttore Marketing della PVT Modica Giorgio Scavino, che prosegue: “La sinergia d’intenti tra PVT e Ardens è ormai pluriennale ed è ancora più bello vederla concretizzarsi con un accordo. Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una collaborazione ad ampio respiro tra tutte le società, che punti alla crescita della pallavolo maschile e femminile del territorio. Il coinvolgimento di tutte le realtà pallavolistiche della zona è una condizione necessaria per far sì che questo progetto abbia successo.” La collaborazione tra le due società siciliane, per la stagione 2020/21, riguarderà i campionati giovanili di under 19 e under 17 e costituirà le basi per le collaborazioni future, relative a tutto il settore giovanile, con le altre società della provincia di Ragusa e delle province limitrofe. L’obiettivo è quello di costituire un vero e proprio network di società sportive, che abbia lo scopo di valorizzare al massimo il potenziale dei giovani atleti e delle giovani atlete locali, fornendo loro la preparazione adeguata ad affrontare dei campionati di serie ad alti livelli.

“Il nostro obiettivo è far crescere il movimento pallavolistico del sud-est Sicilia, – dichiara il Direttore Marketing dell’Ardens Luca Occhipinti – stiamo lavorando al Manifesto del network, ma crediamo sia fondamentale coinvolgere tutte le altre società del territorio per arrivare ad un risultato che sia vincente per tutti, in primis per le atlete e gli atleti. Si tratta di un progetto ambizioso che potrà avere fortuna solo con una grande partecipazione delle società del territorio, sia nella fase di progettazione del network, sia nella fase di gestione e coordinamento delle attività”.

Nella foto allegata, da sinistra a destra: Giorgio Scavino (PVT Modica), Salvatore Cosentino (Ardens Comiso), Simone Cicero (PVT Modica), Bartolo Ferro (PVT Modica), Enzo Garofalo (PVT Modica), Luca Occhipinti (Ardens Comiso), Giovanni Sudano (Ardens Comiso) PVT Modica Ardens Comiso

