Monterosso Almo. Interessante iniziativa ambientale

Questa mattina nell’accogliente borgo montano Ibleo si è svolta un’interessante e lodevole iniziativa di impatto ambientale. I componenti dell’associazione monterossane A.G.R.A.S e Monterosso Trekking assieme ad un gruppo di volenterosi cittadini, dopo essersi radunati in Piazza Sant’Antonio, con inizio alle 9, muniti di mascherina, guanti e sacchetti , hanno ripulito, in questa prima fase, le zone circostanti la Circonvallazione in particolare da Sant’Antonio ‘u Viecchiu e per tutto il tratto stradale . Sono stati riempiti più di 20 sacchi di immondizia (bottiglie e vetro di qualsiasi genere, pezzi di piccoli mobili, accessori per bagno, carta, cartone ed altra oggettistica inconbrante ) che verranno consegnati alla ditta Busso per poi essere smaltiti. Alla fine dell’iniziativa molte le parole di elogio espresse da tantissimi monterossani .

“L’associazione Agras continuerà a proporre iniziative – affermano i componenti del direttivo dell’associazione – volte a pulire e rivalutare questo bellissimo paese. Ottimo il lavoro fatto ad oggi ma è ancora tantissimo quello da fare. Ripulire il proprio territorio – continua la dirigenza – è una attività che ti fa sentire meglio , ti fa sentire non solo cittadino ma anche un uomo civile. Monterosso ha bisogno di stimoli e noi siamo qui per questo. Non siamo per nulla rassegnati – conclude la dirigenza – , anzi siamo determinati e non ci fermeremo qui”.

Nella foto un momento della raccolta dei rifiuti da parte dei volontari.

Salva