Ciclismo, Vittoria. La Multicar Amaru’ domenica a Palermo

Prosegue anche domani l’attività dell’Asd Multicar Amarù che sta cercando di rinserrare i ranghi per continuare a inanellare ulteriori risultati positivi, sulla falsariga di quanto accaduto domenica scorsa a Palermo e a Vittoria. I ciclisti ipparini saranno impegnati di nuovo a Palermo nel tentativo di migliorare le prestazioni di sette giorni fa. In particolare, il gruppo accompagnato dal direttore sportivo Enrico Tela sarà formato da Emanuele Cataudella e Simone Basile che scenderanno in pista per quanto riguarda la categoria Esordienti. Nel gruppo Allievi, invece, spazio a Christian Di Prima e Raffaele Tela che cercheranno di confermare le sorprendenti e positive prestazioni delle ultime giornate. Infine, nella categoria Juniores, ci sarà Nicolò Stissi che farà parte della pattuglia gialloblù per cercare di migliorare ancora di più un rendimento che si annuncia di consistente spessore. “I nostri ragazzi, pure in questa occasione – afferma il presidente Carmelo Cilia – sono pronti a dare il meglio di loro. Si stanno battendo, pedalata dopo pedalata, contro una concorrenza agguerrita per cercare di portare a casa risultati di rilievo. E devo dire che ci stanno riuscendo. Sappiamo tutti che abbiamo attraversato una fase difficile e complessa. Nonostante tutto, siamo riusciti a rimetterci in marcia. A questo proposito, voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono che, in una fase così delicata, non ci hanno abbandonato e, anzi, ci hanno stimolato e sostenuto sempre di più”.

