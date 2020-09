Al “Paternò Arezzo” di Ragusa positivo anche un medico

Oltre ai cinque infermieri già risultati positivi al tampone, anche un medico dell’Ospedale “Arezzo” di Ragusa è stato contagiato. È quindi di sei persone il bilancio e tutte in servizio al reparto malattie infettive. C’è un settimo positivo che è parente di uno dei contagiati.

In totale il numero attuale dei positivi è di 113. Di questi 8 sono ricoverati al reparto Malattie infettive del nosocomio ibleo, altri due al San Marco di Catania (uno in Malattie infettive e l’altro in Terapia intensiva). Il resto dei contagiati è prevalentemente asintomatico ed è in isolamento domiciliare, oltre il 50 per cento nel capoluogo.

