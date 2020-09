A Modica in arrivo corso di alta formazione ITS

Alta formazione nella provincia iblea. A Modica sta per arrivare il nuovo corso di Istruzione Tecnica Superiore (I.T.S.) dedicato al comparto agroalimentare e tra i partner dell’iniziativa c’è anche Avimed – Avicola Mediterranea. Promosso e organizzato dalla Fondazione Albatros di Messina, sede di Modica, il percorso di studi ITS si svolgerà nel prossimo biennio all’Istituto Alberghiero/Agrario Grimaldi di Modica. Offrirà ai partecipanti una preparazione specifica e completa nel settore agroalimentare, agevolando l’inserimento lavorativo in diverse aree della filiera. Si tratta di una formazione terziaria non universitaria al termine della quale sarà rilasciato un Diploma di Tecnico Superiore 5° livello EQF corredato dall’Europass “diploma Supplement” per la figura di “tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali”. L’azienda Avimed – Avicola Mediterranea, tra i leader nel Distretto Avicolo Siciliano e tra le realtà avicole più rilevanti di tutto il Meridione, è tra i partner del progetto. Da sempre attenta alla formazione di qualità, Avimed ha da subito accolto l’iniziativa che permetterà ai giovani, ma anche ai meno giovani – non ci sarà limite di età per accedere al corso – di avvicinarsi al mondo del lavoro forti di una preparazione solida e completa, non solo teorica cioè, ma anche pratica. Il corso ITS infatti prevede oltre a lezioni in aula anche lo svolgimento di stage aziendali in modo da applicare sul campo quanto imparato, ma soprattutto prendere dimestichezza da subito con le realtà aziendali e le dinamiche lavorative che a esse sottendono. “Avimed è ben lieta e orgogliosa di aprire le sue porte agli studenti permettendo loro di svolgere lo stage nella sua struttura e a contatto con il suo personale, appositamente messo a disposizione degli stagisti – spiega Salvatore Giannone, responsabile area comunicazione Avimed – Un’opportunità importante di confronto e crescita che magari potrà anche trasformarsi in una collaborazione più duratura”. Info al link https://www.itsalbatros.me.it/agrifood-4-0/

