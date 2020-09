Allenamento congiunto a Palazzolo per il Marina di Ragusa calcio

E’ stato un ottimo test atletico e tattico quello di ieri dei ragazzi del Marina di Ragusa calcio allenati da Mister Utro, alla loro prima uscita stagionale dopo un inizio di inizio di preparazione travagliato per le note vicende sanitarie che hanno colpito un atleta rossoblu. Si è trattato di un allenamento congiunto allo stadio “Sallustro Scrofani” di Palazzolo Acreide, con la squadra locale che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza, girone B. Un test che ha messo in evidenza tanta voglia e tanto affiatamento tra le fila rossoblu, accompagnano anche dalle prime intese e schemi di gioco come da vuole l’allenatore palermitano.

Esclusivamente per onore di cronaca il test è finito 0-4 a favore dell’Asd MARINA di Ragusa, con reti di Pietrangeli (doppietta) Allegria e Baldeh. Momentaneamente il risultato è l’ultima delle annotazioni. E’ stato importante vedere la squadra esprimere le idee dell’allenatore e soprattutto una squadra che inizia ad affiatarsi. Un allenamento che è servito anche a fare respirare arie di competizione in vista dell’inizio del campionato previsto per la fine di settembre.

