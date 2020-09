Il Vescovo Cuttitta benedirà il nuovo simulacro di Gesù

Sarà la celebrazione di una memoria liturgica molto particolare quest’anno per la parrocchia di San Paolo apostolo a Ragusa. Lunedì 14 settembre, infatti, in occasione della festa dell’esaltazione della Santa Croce, è in programma un avvenimento speciale. Dopo la Santa messa delle 18,30, il vescovo della diocesi, mons. Carmelo Cuttitta, benedirà il nuovo simulacro raffigurante Gesù aiutato dal Cireneo. Un lavoro attento, certosino, curato nei particolari, che è destinato ad arricchire la processione del Venerdì santo che si tiene in città ogni anno. Il simulacro, infatti, richiama la quinta stazione della Via Crucis tradizionale che non era mai stata presente tra i gruppi statuari ragusani. “In realtà – spiega il parroco di San Paolo apostolo, il sacerdote Mauro Nicosia – eravamo già pronti quest’anno. Solo che, a causa dell’emergenza pandemica, non tenendosi più la processione del Venerdì santo, abbiamo pensato di posticipare tutto. Adesso il momento da tutti noi molto atteso è stato fissato per lunedì e non vediamo l’ora di mostrare l’opera a tutti i fedeli non dimenticando che questo simulacro è stato realizzato grazie al sostegno economico arrivato dai componenti della nostra comunità. E’ stato un lavoro molto accurato come avrà modo di appurare chi parteciperà all’appuntamento di lunedì oltre ai fedeli che dal giorno dopo vorranno venerare il simulacro. In questo modo, la nostra parrocchia continuerà a partecipare in maniera sempre più attiva alla processione cittadina che si tiene durante il Venerdì santo, con l’auspicio che la prossima, quella del 2021, possa svolgersi regolarmente”. Alla messa e al rito di benedizione di lunedì presenze contingentate, come accade tradizionalmente in questo periodo, per evitare ogni rischio di contagio.

