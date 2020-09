Modica. Trasporto scolastico: l’Ast incrementa le corse

A seguito della richiesta della scorsa settimana da parte dell’Amministrazione Comunale, l’AST ha comunicato l’incremento delle corse a favore degli studenti nelle tratte comunali Modica Alta – Modica Sorda e Frigintini – Modica. A renderlo noto è il Sindaco, Ignazio Abbate: “Voglio ringraziare il dirigente dell’Ast, dott. Fiduccia, per la sensibilità mostrata nei confronti dei problemi che gli avevamo prospettato la scorsa settimana. L’alto dirigente mi ha confermato il raddoppio delle corse Modica Alta – Modica Sorda e l’incremento della tratta Frigintini – Modica. Sono le tratte che presentavano le maggiori criticità per via dell’alto numero di studenti/passeggeri che ogni giorno le affollano. In questo modo aumentiamo il comfort dei nostri studenti e rispettiamo le normative anti Covid in materia di trasporto pubblico”.

