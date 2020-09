Buoni risultati per Multicar Amarù a Palermo e Vittoria

Ancora risultati importanti per l’Asd Multicar Amarù nel doppio impegno che ha visto i ciclisti del sodalizio ipparino di scena a Palermo e a Vittoria. Per quanto riguarda la prima competizione, da segnalare l’ottimo secondo posto nella gara Allievi ottenuto da Raffaele Tela battuto allo sprint, che non è certo la sua specialità, dal portacolori della Forno Pioppi Carlo Sciortino. Davvero un peccato per Tela che, però, festeggia la conquista di un piazzamento di rilievo se si considera che alla competizione erano presenti tutti i migliori corridori isolani. Settimo, l’altro atleta della Multicar Amarù, Christian Di Prima. Tra gli Esordienti, sfiora il podio Emanuele Cataudella che si classifica in quarta posizione. Nella categoria Juniores, è arrivato al sesto posto Nicolò Stissi, dopo una prestazione gestita con la massima sagacia tattica. Ad accompagnare gli atleti del gruppo ipparino, il direttore sportivo Enrico Tela. Soddisfazioni di certo ancora maggiori per i campioncini del gruppo Giovanissimi che, a Vittoria, hanno vinto, anche questa volta, il trofeo di miglior squadra della competizione. Questi i piazzamenti per categoria: nella G1 quinto posto per Samuele Giuseppe Caruso; nella G2 secondo Enrico Nativo; nella G3 secondo Leonardo Carbonaro; successo di Gabriel Minardi nella G4; nella G5 sono arrivati il secondo posto di Salvatore Caruso e il terzo di Simone La Rocca. Nella G5 femminile, primo posto per Sara Caruso e nella G6 femminile un altro primo posto stavolta ottenuto da Margherita Putelli. “Vorrei fare i complimenti a tutti i nostri atleti – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – e ai loro genitori per la pazienza e la disponibilità che hanno nel venire incontro alle esigenze della squadra. Diciamo che è stato un fine settimana molto proficuo per i colori della nostra società. Speriamo di continuare così”.

