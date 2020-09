Ispica. Videomessaggio di Janet Frost, figlia di Sydney Frost

Un video per commemorare l’8 settembre, anniversario dell’Armistizio fra l’Italia e gli Alleati. È stato realizzato dalla famiglia di Sydney Frost, l’ufficiale canadese che svolse le funzioni di sindaco di Ispica liberata subito dopo lo sbarco alleato, morto il 6 agosto del 2009. Nel video, pubblicato nel sito web del Comune di Ispica, la figlia di Frost, Janet, rilegge il messaggio che il padre rivolse agli ispicesi quando, nel 2004, ricevette la cittadinanza onoraria. Vi scorrono molte immagini di Ispica custodite nell’archivio dei Frost, fra le quali alcune d’epoca. Lo scorso anno la nipote di Frost, Clare Kilikelly, figlia di Janet, era venuta col marito in visita in città per vedere i luoghi che avevano affascinato il nonno, tornato spesso in Sicilia e ad Ispica dopo la guerra, fin quando la salute glielo ha consentito. In quell’occasione Clare Kilikelly e il marito furono ricevuti a Palazzo Bruno dal vice sindaco Gianni Stornello. A seguito della venuta di un anno fa di Clare Kilikelly, nel frattempo diventata mamma di Jakob, più volte i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Muraglie e il vice sindaco Stornello, sono stati in contatto con la famiglia Frost, rinsaldando un legame forte fra la città e gli eredi del colonnello. Il video di oggi realizzato in occasione dell’anniversario dell’Armistizio lo conferma.

