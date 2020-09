Vittoria città peggiore in Sicilia. Idea Liberale stigmatizza

Sta facendo molto discutere, dopo essere diventata virale su Twitter, una mappa dell’Italia in cui l’immagine che rappresenta la nostra penisola e il titolo riassumono in modo abbastanza chiaro lo scopo stesso della cartina geografica: “Worst City in Every Region”, la città peggiore di ogni regione. In ogni regione, di fatto, appare solo un nome rappresentativo – a quanto pare – del luogo peggiore di ogni area geografica. In Sicilia, stando alla mappa in questione, la città peggiore sarebbe Vittoria. “Mi rifiuto di credere che una mappa del genere si basi su fondamenti perlomeno scientifici – afferma il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi – Vittoria sarà una città con parecchi problemi ma di certo al pari di altre realtà urbane della nostra isola e non tanto da poterla etichettare come la peggiore della Sicilia. Davvero uno smacco, insomma, in un periodo, tra l’altro, molto delicato, considerato che da due anni va avanti l’attuale gestione commissariale. Ecco perché, come Idea Liberale, nello stigmatizzare quanto sta accadendo, chiediamo con forza a palazzo Iacono di attivarsi per una presa di posizione netta e decisa contro dei detrattori a buon mercato e per chiedere la rimozione dalla rete di questa cartina che dileggia il nostro comune procurando danni incalcolabili sul piano dell’immagine e, quindi, per quanto riguarda potenzialmente anche sul fronte delle ricadute turistiche”.

Condivisa inizialmente dall’utente fxllenalien – che ci tiene a precisare di non aver realizzato personalmente la mappa – l’immagine è stata condivisa su Twitter e ampiamente commentata, tra detrattori e gente indignata dalla scelta – assolutamente soggettiva – delle località. “Come sempre sulla rete c’è in circolazione di tutto e non ci stupisce che qualcuno abbia pensato a una trovata del genere che si qualifica da sola – continua Scuderi – il problema, però, che è tra gli internauti c’è chi ci può anche credere a tali indicazioni e che, dunque, questa nomea, di Vittoria come città peggiore della Sicilia, in maniera assolutamente ingiustificata, possa in qualche modo circolare e ricevere sponda. Ritengo che si debba trovare una soluzione e, soprattutto, fare veicolare il messaggio contrario. E cioè che Vittoria, per il paesaggio, per il mare, per i monumenti liberty, per l’enogastronomia, per la disponibilità della gente, riesce, piuttosto, ad essere tra le cittadine più attraenti del territorio isolano”.

