La Porta(Territorio). Cimitero di Marina di Ragusa nel degrado

Ieri dei cittadini hanno postato sui social alcune immagini manifestando tutto il loro disappunto per le condizioni indecorose in cui versa il camposanto della frazione. Oggi, denuncia Angelo LaPorta del Movimento Territorio Ragusa, ci ho pensato io in modo piu’ approfondito e dettagliato……le immagini dei viali, dei campi comuni e del parcheggio grande parlano da sole.E’ mai possibile che il sindaco Cassi’, l’assessore ai servizi cimiteriali Iacono, l’assessore alle frazioni Spata e l’inconsistente ed inconcludente consulta istituita dal sindaco per occuparsi delle varie problematiche della frazione rimangono passivi davanti a tutto ciò ? , Un sindaco che non riesce minimamente ad assicurare alla città in modo programmato e costante (e non a chiamata, “azzappa ca’ e azzappa da’, così come è stato fatto fino ad ora) tutti quei servizi di ordinaria amministrazione, con un minimo di umiltà e responsabilità ,dovrebbe chiedere scusa ai propri cittadini ed andarsene ad occupare d’altro.

Salva