Emanuele Mauceri è il massaggiatore del Modica Calcio

Emanuele Mauceri è il ”nuovo” massaggiatore del Modica Calcio. Si tratta di un ritorno in rossoblu, visto che aveva rivestito per diversi anni in passato questo ruolo sempre con dedizione e grande passione. Da qualche anno si era allontanato per scelta dal mondo dello sport anche se ha seguito dalla sua Pachino le vicissitudini dei rossoblù.

“Modica e il Modica Calcio – spiega Emanuele Mauceri – sono stati sempre nel mio cuore e quando mi è arrivata la telefonata dalla dirigenza rossoblù non ho esitato nemmeno un istante per accettare l’incarico. Modica – continua – è una piazza importante alla quale non si può dire di no. Sono carico e pronto per dare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società. Conosco parte della dirigenza e credo sia gente determinata che non vuole lasciare nulla al caso, altrimenti la scelta di Orazio Trombatore non avrebbe avuto alcun senso. Il Modica, inoltre, ha una grande tifoseria al seguito e questo potrebbe essere epidemia permettendo un valore aggiunto. A loro – conclude – posso assicurare che la squadra che hanno a cuore è in buone mani e che tutti noi faremo di tutto per regalare loro grandi emozioni e grandi soddisfazioni”

Salva