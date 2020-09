Eau de parfum Alive di Hugo Boss: curiosità su questo profumo di donna

Hugo Boss è da sempre considerato punto di riferimento per quanto riguarda il mondo della moda. Col tempo il settore Hugo Boss profumo ha lanciato sul mercato prodotti di altissima qualità che hanno avuto un successo davvero molto importante.

D’altronde per Hugo Boss il profumo è molto più di un semplice mix di note olfattive: le essenze, capaci di trasmettere un turbinio di emozioni, interpretano al meglio la filosofia di un brand votato all’eccellenza e al successo. La casa di moda ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti in tutto il mondo per le sue creazioni.

Hugo Boss Alive

Per quanto riguarda il mondo dei profumi femminili, sono diverse le fragranze create dal marchio Hugo Boss che hanno avuto un successo planetario. Le fragranze per donna del marchio tedesco sono esuberanti e ispirano vitalità, create per ragazze sicure e indipendenti, che amano distinguersi e lasciare la scia: basti pensare alla fresca, floreale e fruttata Boss Woman, o alla passionale Deep Red, che inizia con frizzanti punte di ribes e agrumi, per finire con sentori caldi e sensuali.

Se, poi, dall’impetuosità del rosso, si passa alla delicatezza e al brio del rosa, ecco sbocciare l’essenza della libertà: Hugo Boss, col profumo da donna Femme, ha realizzato un’ode alla femminilità, che termina con un trio di fiori bianchi, per lasciare una leggera aura inebriante.

Ma vie, invece, è un inno alla vita e alla donna moderna, una fragranza temprata dal fiore di cactus e illuminata da carezzevoli petali di rosa. Tra le fragranze più apprezzate c’è senza dubbio Alive Hugo Boss. Si tratta di un profumo che è un’ode alla primavera che viene presentata con la bellezza degli accordi floreali tra i quali regna il gelsomino sambac, un vero e proprio afrodisiaco che attira sia donne che uomini. La presenza delle note di mela e prugna decorano il bouquet rendendo i passaggi olfattivi vivaci ed elaborati. Nella base del profumo troviamo le tonalità legnose addolciti con un tocco di vaniglia.

Una fragranza perfetta per chi vorrebbe trovare una profumo adatto per ogni occasione: non troppo esuberante, con una scia delicata e, allo stesso tempo, persistente, al quale non manca la sensualità. Le stagioni migliori sono la primavera, l’estate, l’autunno.

Nelle note di testa troviamo note di mela energica, ribes nero, prugna baciata dal sole e cannella calda che ricordano a chi lo indossa che la vita è vissuta al meglio in maniera vibrante.

Nelle note di cuore l’aggiunta della vaniglia del Madagascar naturale diventa un tratto distintivo del profumo, un simbolo della gioia di vivere. Mentre le note di base si poggiano su legni vibranti e forti che comprendono legno di cedro cinese, legno di sandalo cremoso, legno di ulivo e Goldenwood (legno dorato) d’Alaska, che offrono un calore rassicurante e una forza che ispira la donna BOSS ALIVE a vivere seguendo il proprio ritmo.

