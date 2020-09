Ragusa. Terrazze Vallata Santa Domenica destinate a orti sociali

L’Amministrazione comunale di Ragusa intende stimolare ed accrescere il senso di appartenenza alla comunità, incrementare le attitudini dei cittadini al rispetto e tutela del bene comune, creando occasioni di aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali, la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente favorendo nel contempo l’hobby della orticoltura.

Per raggiungere tale obiettivo quindi la Giunta Municipale con delibera n. 276 del 1 settembre scorso, ha approvato un atto di indirizzo con il quale si individuano le terrazze della Vallata Santa Domenica, quale aree da destinare ad orti sociali, con ripristino dell’attività agricola originaria di orti, frutteti e apiario. Con lo stesso provvedimento si demanda al dirigente del III Settore- Urbanistica, ed al dirigente del VI Settore – Sviluppo Economico, ognuno per le proprie competenze, la predisposizione e l’adozione di ogni atto conseguenziale finalizzato alla creazione di tali orti sociali.

L’intenzione è quella di creare nuovi spazi per migliorare l’attenzione verso la qualità di prodotti alimentari creando anche opportunità di esercizio fisico per coloro che abbiano cessato la propria attività lavorativa. L’indicazione di individuare le terrazze della Vallata Santa Domenica per destinarle a orti sociali, è stata fornita dall’architetto Paola Schininà nella qualità di componente e coordinatore del Comitato Tecnico dell’Ecomuseo Carat.

