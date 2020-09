Calcio, Marina di Ragusa raggiunge accordo con Schena, ex Foggia

Sono ore importanti per il Marina di Ragusa che riprende gli allenamenti dopo lo stop causato dalla positività al tampone anti Covid-19 e al contempo continua a chiudere accordi con giovani calciatori. In queste ore è stato perfezionato il tesseramento di Francesco Mauro, classe 2000, protagonista della miracolosa salvezza della società marinara nella passata stagione. E’ considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori under della categoria e vestirà nuovamente la casacca rossoblu. Entusiasmo alle stelle per il ragazzo nativo di Gela, pronto per questa nuova intensa stagione.

Vestirà la maglia rossoblu anche Antonio Schena, classe ‘99, attaccante campano dal curriculum importante. Ragazzo che nonostante la giovane età, vanta delle esperienze in Serie B, al Foggia. E’ alla sua terza stagione in serie D, militando ad Isernia, Corigliano e adesso arriva alla corte di mister Utro. Prima punta forte fisicamente con grande fiuto del gol, ragazzo umile che ha sposato il progetto Marina con grande entusiasmo, rifiutando offerte economiche importanti provenienti anche da realtà di categoria superiore.

