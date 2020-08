Da Ragusa va a trovare amico positivo al Covid a Mascali

Da Ragusa si dirige a Catania per andare a trovare un amico che si trovava in isolamento perchè positivo al coronavirus. La Digos di Catania ha denunciato uno spagnolo residente Ragusa per violazione dei divieti imposti dalla quarantena. L’uomo era entrato nella stanza della struttura alberghiera di Mascali, nel Catanese, in cui è isolamento un suo connazionale risultato positivo al Covid-19 con cui si è intrattenuto.

Dell’accaduto è stata informata la Questura di Ragusa che ha imposto l’obbligo di quarantena al trasgressore. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione dell’Asp di Catania che ha intanto identificato un altro spagnolo che era andato a trovare il connazionale positivo e che è stato anche lui posto in isolamento precauzionale.

