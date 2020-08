Incendio di interfaccia in territorio di Scicli

I vigili del fuoco di Modica sono intervenuti lo scorso pomeriggio in Contrada Cerasella Genovese, per un incendio che a causa del vento che spingeva le fiamme verso un’area antropizzata del Comune di Scicli è presto diventato incendio di interfaccia. Sono state inviate altre due squadre da Ragusa e Santa Croce, oltre a uomini e mezzi dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa, del Dipartimento di Protezione Civile, personale del Comune e le forze dell’ordine, ciascuno per le proprie competenze coordinati dalla Prefettura di Ragusa.

Le operazioni di spegnimento per le quali non è stato necessario l’intervento aereo sono proseguite fino al calare della sera senza danni per persone e cose.

