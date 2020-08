Madonna delle Grazie a Comiso, domani apertura festeggiamenti

Sarà il suono delle campane, domani, sabato 29 agosto, alle 18, ad annunciare l’apertura dei festeggiamenti solenni in onore alla Madonna delle Grazie a Comiso. Un appuntamento molto atteso in città, dove, tra l’altro, la devozione mariana è molto spiccata, e che, negli ultimi anni, si è ritagliato uno spazio sempre più preminente. Quest’anno, però, a causa dell’emergenza pandemica, il tradizionale programma è stato rivoluzionato per forza di cose. E, quindi, non si svolgerà la tradizionale cena gastronomica così come non ci sarà alcuna processione con il simulacro per le vie della città. In ogni caso, il programma degli appuntamenti liturgici è molto ricco e si concluderà il 13 settembre con la conclusione dell’Ottavario mentre la festa solenne della Madonna delle Grazie è in programma domenica 6 settembre. Domani, intanto, alle 19, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. Alle 20, la solenne celebrazione eucaristica che sarà presieduta da monsignor Carmelo Ferraro, vescovo emerito di Agrigento, e animata dalla corale parrocchiale. Domenica 30 agosto, alle 11 la celebrazione eucaristica, alle 19 il Santo Rosario e la coroncina, alle 20 la solenne celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta, e animata, anche in questa occasione, dalla corale parrocchiale. Si proseguirà lunedì 31 agosto con la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie, a partire dalle 19, mentre alle 20 la santa messa sarà presieduta dal sacerdote Robert Dynerowicz e animata dalla corale parrocchiale. Martedì 1 settembre, lo stesso sacerdote presiederà la messa delle 20 che sarà preceduta dalla recita del Rosario e dalla coroncina alla Madonna delle Grazie. Il parroco, il sacerdote Ettore Todaro, ricorda che, per chi volesse, è possibile portare in parrocchia dei buoni spesa da distribuire alle famiglie meno agiate. La chiesa può contenere un numero massimo di 85 persone per ogni celebrazione.

