Bunona la prima per il Città di Comiso calcio

Buona la prima, come si dice in questi casi, per l’Asd Città di Comiso che ieri sera, al Kennedy di Santa Croce, contro la locale formazione che milita nel campionato di Eccellenza, ha animato un convincente allenamento congiunto. E’ finita 2-1 per i verderancio dopo che i locali erano passati in vantaggio nel primo dei tre tempi da mezz’ora. I giocatori casmenei, però, caratterizzando la propria azione con buone trame offensive, hanno raggiunto il pareggio con Rimmaudo su rigore mentre la seconda marcatura ha portato la firma di Bojang grazie all’assist del sempre reattivo Fabio D’Agosta. Le parole di Gaspare Violante al termine dell’incoraggiante confronto: “Si dice buona la prima, è vero, ma onestamente quello che contava di più era capire a che punto siamo arrivati sia atleticamente che tatticamente. Devo dire, e non me lo aspettavo, che il nostro livello è apprezzabile ma sappiamo che queste partite estive hanno un valore relativo. Per cui non devono farci esaltare più di tanto, nonostante il risultato positivo. Commetteremmo il più grosso degli errori. Invece, dobbiamo solo lavorare e soprattutto pensare a divertirci, venire al campo con il sorriso e con la voglia di fare bene e di migliorarsi. Rivolgo i miei migliori auguri al Santa Croce e all’allenatore Gaetano Lucenti, ringraziandolo, lui assieme a tutta la società, per averci ospitato per quanto riguarda questa amichevole”. I programmi del Città di Comiso proseguono. Ed è stata già fissata un’altra amichevole con il Gela calcio che dovrebbe tenersi al Borgese nella giornata di domani. Tutto in vista del primo impegno ufficiale, vale a dire la gara di Coppa in programma tra le mura amiche domenica 6 settembre contro lo Scicli. Intanto, il diesse Alessandro Nifosì annuncia che il difensore Francesco Travaglianti ha interrotto il percorso che lo aveva visto avviare la preparazione atletica con la squadra verdearancio. “Il ragazzo di Caltagirone ha comunicato alla nostra società – sottolinea Nifosì – che, per motivi di lavoro, non potrà più far parte della nostra compagine. La società augura al ragazzo le migliori fortune personali e professionali. Adesso, ci guardiamo attorno e saremo sempre vigili per capire che cosa propone il mercato. Verificheremo se ed in che modo intervenire. E’ vero, i risultati positivi non ci devono fare entusiasmare più di tanto. Il cosiddetto calcio d’agosto non ha alcun valore se non quello di farci vedere se e quali sono stati i progressi compiuti. I risultati finali non fanno testo”.

