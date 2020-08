Minioto. Il Consiglio Comunale di Modica pronto a esitare il PRG

Il Consiglio comunale di Modica, è pronto per esitare ogni passaggio di sua competenza e dotare la Città del suo strumento urbanistico: il Piano Regolatore Generale. Ad affermarlo è il Presidente della Civica Assise Carmela Minioto. Le recenti sentenze dei Tribunale amministrativo, hanno confermato che il PRG e, per esso, il principio della pianificazione urbanistica del territorio, è esclusiva competenza dei civici consessi e non della Regione e per questo, come aula, siamo pronti a recuperare gli stravolgimenti imposti da Palermo al ‘nostro’ strumento urbanistico che avevano bloccato le previsioni di sviluppo dell’edilizia pubblica e privata. Attendiamo, dunque, conclude Minioto, che venga trasmessa in Consiglio la proposta di riadozione del PRG annunciata dall’Amministrazione senza i limiti imposti dal CRU e ad avviare subito il percorso verso l’adozione dello strumento di pianificazione urbanistica della nostra Città peer gli anni a venire, consapevoli del nostro ruolo e del ruolo fondamentale e esclusivo dell’Aula, nel percorso verso l’adozione del PRG. Gli atti, saranno adottati dal Consiglio comunale, attraverso un sano dibattito costruttivo, nella consapevolezza che l’interesse precipuo di ognuno dei suoi componenti e mio in prima istanza, è Modica e la crescita dalla comunità modicana

