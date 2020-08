Situazione Giardino Ibleo a Ragusa. Replica Assessore Iacono

In risposta al comunicato del gruppo consiliare M5stelle Ragusa sulla situazione dei bagni pubblici e della vasca del Giardino Ibleo, l’Assessore al verde pubblico e decoro urbano Giovanni Iacono replica nel seguente modo:

“I locali dei servizi del Giardino Ibleo sono stati oggetto di un contenzioso tra i gestori e il Comune a cui era stato affidato il servizio negli anni dei grillini: solo nei giorni scorsi si è giunti a una risoluzione dell’accordo, che ha previsto anche ristrutturazioni varie e la tinteggiatura dei locali.

Nei prossimi giorni pertanto questi rientreranno nella disponibilità dell’Ente così da procedere ad un nuovo affidamento e alla riapertura dei bagni pubblici. Conosciamo e comprendiamo bene il disservizio, al punto da essere anche la causa del contenzioso. La vasca, invece, è oggetto di lavori all’interno di un progetto che l’assessorato al verde sta realizzando per un importo di 50.000 euro nel quale sono ricomprese opere di riqualificazione arborea e delle siepi. La vasca ha patito per anni una grave mancanza di manutenzione, con perdite di acqua che durano da altrettanto tempo, e richiede ora serie riparazioni ed il rifacimento della guaina lacerata in più punti così come si renderà necessario il restauro delle colonnine dei viali danneggiate da atti vandalici. Ancora una volta i consiglieri grillini arrivano smemorati, tardi, disinformati e male!”

