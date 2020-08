Contributi imprese a Pozzallo. Frutto di sinergia Ascom e Comune

Hanno preso il via ieri, al Comune di Pozzallo, le procedure di pagamento del contributo a favore delle imprese e associazioni che, a causa del lockdown, per la pandemia da coronavirus, sono state costrette a chiudere l’attività. A sottolineare il raggiungimento di un risultato positivo è Confcommercio Pozzallo che, con il presidente Giuseppe Cassisi, punta a mettere in rilievo come la collaborazione fattiva tra associazioni di categoria ed ente locale sia riuscita a raggiungere traguardi di notevole importanza, a maggior ragione in un periodo critico come quello attuale. “Procedure e buone prassi – spiega Cassisi – tendono a far sì che possano essere raggiunti i migliori obiettivi. Stiamo parlando di una sinergia importante che ha fatto sì che potessero arrivare risultati di rilievo, soddisfacendo esigenze che, seppur momentanee, forniscono il senso di una forte vicinanza, da parte dell’ente locale, alla grave crisi senza precedenti che ha coinvolto l’intero comparto”. “Abbiamo collaborato con diversi comuni in questo modo – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – e molti assessori al ramo, sin dal primo momento della crisi, si sono dimostrati disponibili e, soprattutto, ci hanno ascoltato nell’individuazione di quelle che possiamo definire vere e proprie procedure di emergenza. Come associazione di categoria, abbiamo dimostrato di essere sempre in prima linea. Sono proprio risultati del genere a fornire la concreta idea dell’operosità di una organizzazione come la nostra che, sin dalle battute iniziali del lockdown, ha cercato di individuare quali le strade da percorrere a sostegno dei nostri iscritti in grave difficoltà a causa di una crisi economica causata da una situazione senza precedenti”.

