Dare “voce” alle imprese. Con un progetto ad ampio respiro che coinvolga i due centri storici di Ragusa, Marina di Ragusa per abbracciare altre città della provincia. Un’associazione di imprese, nata sei anni orsono, che vuole aggregare e costruire. Confimprese iblea ha una propria struttura organizzativa con il direttivo territoriale. Il presidente provinciale Pippo Occhipinti ha voluto “lanciare” una nuova sfida con la sezione comunale. Presidente provinciale Pippo Occhipinti, presidente del direttivo comunale di Ragusa, Peppe Occhipinti, Vice presidente Ilda Migliorino, segretaria Monica Furnaro, Gianfranco Lena, Salvatore Scollo, Luca Malandrino, Giancarlo Gurrieri sono stati nominati dirigenti del direttivo. “E’ un punto di partenza – spiegano i componenti del direttivo – in un momento estremamente difficile dopo la riapertura delle attività commerciali all’indomani del lockdown. Il territorio ibleo dovrà affrontare un ulteriore tsunami economico con pochissime presenze turistiche in questo scorcio di fine estate”. Sul tappeto tante problematiche irrisolte: la rivitalizzazione del centro storico di Ragusa superiore (con una netta inversione di tendenza in un’area della città dove, ahimè, negli ultimi 30 anni si è registrato lo spopolamento del centro) l’annoso problema della Tosap, la tassa di occupazione del suolo per le aree pubbliche, il decoro e la sicurezza urbana, specie durante le ore notturne, nelle aree dove insistono le attività commerciali. E’ importante, in questa fase, la tutela del piccolo commercio all’interno del quale il negozio di vicinato svolge un importante ruolo di socialità.

