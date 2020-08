Il Ragusa Calcio si assicura le prestazioni di Morris Passewe

Un grande ritorno. Un colpo ad effetto dell’Asd Ragusa Calcio 1949. La società azzurra, per la stagione 2020-2021, si è assicurata le prestazioni dell’esterno d’attacco Morris Abubaka Passewe, classe 1998, giocatore dalle importanti caratteristiche, che il pubblico ibleo ben conosce in quanto ha contribuito, due stagioni or sono, ad assicurare la conquista del campionato di Promozione oltre che della Coppa Italia di categoria. Passewe, durante la scorsa stagione, è stato tra gli elementi chiave per il successo del Paternò in Eccellenza. E, adesso, torna in maglia azzurra perché convinto di potere contribuire a fare disputare alla squadra ragusana un torneo di discreto spessore. “Mi è piaciuto il progetto – afferma Passewe – e, anche se mi sono preso qualche giorno per decidere, sin da subito il mio cuore è tornato a battere in azzurro. Qui mi sento come a casa per tutta una serie di motivi. A cominciare dal fatto che, abitando a Ragusa, non dovrò spostarmi per andare a giocare altrove ma potrò fornire il supporto necessario alla formazione della città che mi ospita. Sono convinto che il diesse Carmelo Bonarrigo e il mister Filippo Raciti stiano facendo un buon lavoro, sotto la supervisione del presidente Giacomo Puma e dell’amministratore delegato Enzo Appiano. Sono tutte persone di cui ho stima e che ben conosco e che spero di ripagare con una stagione sopra le righe”. Passewe si allena già da qualche giorno con la formazione azzurra ma l’accordo è stato ufficializzato soltanto nelle ultime ore.

