Con Decreto del Ministero dei Beni Culturali la giunta Giannone ha ricevuto un finanziamento di 10 mila euro nell’ambito del Fondo per le istituzioni culturali e concernente il Contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri e il sostegno all’editoria libraria.

“Scicli, forte del proprio patrimonio librario già in essere alla biblioteca Carmelo La Rocca, unico indice per la quantificazione del contributo, ha ottenuto il contributo massimo previsto, ovvero 10mila euro -spiega il vicesindaco Caterina Riccotti-. Il provvedimento del Ministero, promosso tra le iniziative di sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, fortemente colpita dall’emergenza Covid-19, prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli istituti culturali, tramite l’acquisto di libri in almeno tre librerie presenti sul proprio territorio. All’avviso, che scadeva a fine luglio, hanno partecipato quasi 5.000 biblioteche.

L’ottenimento del contributo di 10mila euro è un’ottima notizia, sia per la biblioteca, che vedrà arricchire il proprio catalogo in maniera ingente, recuperando la centralità che questa amministrazione vuole darle”.

