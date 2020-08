Marina di Ragusa calcio. Negativi i primi tamponi effettuati

Sono giorno importanti per i tesserati del Marina di Ragusa Calcio alla luce del primo caso di positività al tampone da COVID-19 di un calciatore. In questi giorni tutti i dirigenti presenti lunedì scorso allo stadio Ex Enal di Via Archimede per l’inizio della preparazione atletica, sono stati sottoposti al tampone. Il risultato è stato NEGATIVO. Nei prossimi giorni verranno effettuati i tamponi al resto dei tesserati. La società rossoblu è fiduciosa sull’esito dei tamponi in quanto tutti i familiari del ragazzo trovato positivo, sottoposti ai controlli di protocollo, sono risultati tutti NEGATIVI.

A prescindere da questi esiti, la squadra rimane comunque in quarantena fino al prossimo 30 agosto. La mattina del 31 agosto, se tutti i calciatori risulteranno NEGATIVI e soprattutto se la società avrà le necessarie garanzie dagli enti preposti quali il Governo nazionale, l’ASP e la LND, si potrà ricominciare con gli allenamenti di inizio stagione. In tal senso la dirigenza, nei prossimi giorni valuterà le condizioni di ripartenza del campionato. Ovvio che per ciò che sta accadendo con l’aumento dei casi di positività in Italia e nel mondo, il campionato dovrò necessariamente essere sottoposto ad un regolamento che permetta di iniziare e finire senza la spada di Damocle di possa essere interrotto a giochi iniziati. Per i vertici dirigenziali, con questo protocollo non è possibile iniziare il campionato di serie D. E sempre nei prossimi giorni verranno valutate anche alcune iniziative ufficiali e concrete da sottoporre alla Lega Nazionale Dilettanti per capire in che modo affrontare questo enorme problema.

