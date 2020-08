Vittima di incidente stradale, ragusana muore dopo alcuni giorni

Non c’è l’ha fatta Stefania Di Maria dipendente del Comune di Ragusa, rimasta vittima qualche giorno fa di un incidente stradale verificatosi sulla Ragusa-S. Croce, in zona Malavita. La donna, 52 anni. era stata ricoverata in ospedale, dove è spirata, pare a causa di sopraggiunte complicanze nel quadro clinico generale.

