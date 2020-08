Rosolini, oggi i funerali del piccolo Evan. Lutto cittadino

Oggi pomeriggio, alle 16, si terranno le esequie di Evan Lo Piccolo, il bambino di Rosolini, 21 mesi, giunto cadavere nei giorni scorsi all’Ospedale Maggiore di Modica. I funerali saranno celebrati nella chiesa del Santissimo Crocifisso, a Rosolini. Dichiarato dal sindaco il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta. Sul corpo del piccolo erano evidenti lividi ed ematomi accertati anche dall’autopsia. Ieri il corpicino di Evan è arrivato a Rosolini, accompagnato da papà Stefano e dalla nonna paterna.

Oggi compariranno, intanto, davanti al al Gip di Siracusa, per l’interrogatorio di garanzia la madre 23enne del piccolo e il convivente 32enne della donna che sono fermati dalla polizia per omicidio e maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è accusato di avere picchiato il bimbo e di averne causato la morte, la donna di essere sua complice per avere taciuto delle violenze subite da lei e dal piccolo. Il Gip dovrà decidere sulla convalida del fermo e sull’eventuale emissione di un ordinanza di custodia cautelare.

Sabato è previsto, inoltre, un sopralluogo della polizia nella casa popolare di Rosolini dove la coppia viveva.

