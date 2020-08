Marina di Ragusa, sequestrati 423 articoli contraffatti

La Guardia di Finanza nei giorni a ridosso del ferragosto ha eseguito il sequestro di merce contraffatta e non sicura posta in vendita in prossimità dei luoghi di villeggiatura e all’interno del mercato rionale di Marina di Ragusa.

Complessivamente, sono stati sottoposti a sequestro 423 prodotti tra scarpe, magliette, bermuda, portafogli, costumi, polo ritraenti i più noti brand tra i quali: Armani, Adidas, Nike, Harmont & Blaine, Tommy Hilfiger, Puma, Ralph Lauren.

I militari hanno proceduto altresì alla denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria Ragusana di 3 responsabili – due cittadini extracomunitari di nazionalità tunisina e un italiano – per violazione della normativa sulla contraffazione.

L’attività portata a termine dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa si inserisce nel piano dell’azione di contrasto all’economia illegale e sommersa attuato anche durante la stagione estiva, attraverso una attenta vigilanza dei luoghi di villeggiatura per evitare che prodotti non sicuri o contraffatti possano essere immessi in vendita sui nostri mercati.