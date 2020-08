Donna polacca trovata morta a Modica. I parenti chiedono

Una donna ritrovata morta nella propria abitazione a Modica Alta, per 5 giorni è rimasta nell’obitorio dell’Ospedale Maggiore senza che nessun familiare ne denunciasse la scomparsa. La donna, di origini polacche, dopo il ritrovamento, era stata trasferita presso il nosocomio. Era stata contattata la figlia che risiede in altra città della quale poi non si erano più avute notizie. Solo nelle scorse ore, i parenti si sono presentati ed ora hanno chiesto l’autopsia sul cadavere.

Salva