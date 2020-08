Ferrari: firma accordi per partecipazione F1 2021-2025

La Ferrari ha rinnovato per altri 5 anni il cosiddetto “Patto della Concordia”. Ha firmato i due accordi che regoleranno la partecipazione della scuderia al Fia Formula One World Championship per il quinquennio 2021-2025. Lo si legge in una nota della casa di Maranello. Con la Federation Internationale de l’Automobile e Formula One World Championship e’ stato così siglata l’intesa che definisce gli aspetti normativi e di governance entro cui si svolgerà la massima competizione automobilistica. Gli aspetti commerciali sono stati definiti nell’accordo fra la Ferrari e Formula One. La scuderia Ferrari, ricorda la nota, e’ l’unico team che ha preso parte a tutte le edizioni del Formula 1 World Championship dal 1950 ad oggi. ‘Siamo lieti – spiega il ceo Ferrari, Louis Camilleri – di aver rinnovato quello che è conosciuto come il Patto della Concordia che regolerà’ la Formula One per il prossimo quinquennio. E’ un passo fondamentale per assicurare la stabilita’ e la crescita di questo sport. Siamo molto fiduciosi che la collaborazione con la Fia e Liberty Media possa rendere la Formula One ancora piu’ attraente e spettacolare, preservandone le caratteristiche di massima sfida tecnologica’. Le corse, conclude, sono ‘nel DNA della Ferrari’. Si sa, il marchio Ferrari è simbolo di unicità, innovazione, prestazioni sportive all’avanguardia e design italiano, ma speriamo sin da ora, soprattutto in F1, con maggiore impegno, convinzione e innovazione.

Salva