“Prendendo atto dell’ordinanza del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, che nei fatti riapre l’attività di deposito dei rifiuti organici del sito di Cava dei Modicani, riprende in città la raccolta dell’organico dagli appositi contenitori che era stata sospesa per la chiusura della discarica oggi riaperta”

È quanto dichiara l’assessore all’Ecologia del comune di Modica, Pietro Lorefice, sulla scorta della decisione assunta dal commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che consente in questo modo di poter smaltire il rifiuto organico anche se un periodo limitato a quarantacinque giorni.

Salva