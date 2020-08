Questa sera Giovanni Caccamo in concerto a Marina di Modica

Si terrà questa sera, presso l’Auditorium Nino Ragusa di Marina di Modica, il concerto di Giovanni Caccamo. Il cantautore figlio di questa terra si esibirà in un concerto in piena sicurezza. Gli organizzatori dell’evento hanno predisposto il distanziamento dei posti a sedere, l’ingresso contingentato degli spettatori.

L’evento è supportato anche da Bruno Euronics, che a coloro che acquisteranno i biglietti per la partecipazione al concerto, regalerà dei coupon. Il concerto rientra nel tour estivo di Giovanni Caccamo, “Piano Voce Summer Tour”, che ha visto il cantautore impegnato in diverse tappe.

L’ingresso sarà consentito fino all’esaurimento dei posti a sedere, previsti nel rispetto delle normative antiCovid.

Salva