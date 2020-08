Vittoria calcio. Polizzi e Fernandez alla vicepresidenza

Valore al “Vittoria Calcio” con il nuovo organigramma. Importanti novità per il mondo del pallone ipparino: anche Gianni Polizzi è sceso in campo per sostenere lo sport e la squadra della Città bianco rossa. Infatti l’imprenditore ipparino esperto in sviluppo di impresa, nonché direttore del Doses, Distretto Orticolo del Sud-Est Sicilia, è nuovo vice-presidente del Vittoria Calcio. Tale ruolo sarà ricoperto insieme a Giuseppe Fernandez, altro volto noto tra gli imprenditori della Città delle Primizie.

Entusiasti della scelta, soprattutto dopo i numerosi inviti, il Presidente Michele Bertoni, il DG Salvatore Barravecchia e il Team Manager Stefano Frasca sono stati lieti di augurare a Gianni Polizzi un buon inizio lavori a fianco della società sportiva.

“Ho deciso” – ha dichiarato Gianni Polizzi – “di scendere in campo, per amore di Vittoria, la mia città, e così portare avanti con dedizione l’importante compito di valorizzare uno degli sport più amati di sempre. Sono convinto che si debba rilanciare l’impresa calcio a Vittoria. Da sempre, infatti, ho creduto nello sviluppo di reti ed anche in questa occasione cercherò di sostenere società, staff e giocatori con lo spirito di collaborazione che mi ha sempre contraddistinto. È fondamentale che ogni buon cittadino faccia la propria parte per dare valore alla nostra amata città siciliana ed è proprio con questo obiettivo che ho accettato tale ruolo. Forza Vittoria, è l’ora di un nuovo inizio”

