Modica calcio: Christian Denaro resta alla corte di Trombatore

Continuano le serie di riconferme in quota under per i rossoblù del Modica calcio di Orazio Trombatore. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata la “fumata bianca” anche di Christian Denaro che anche il prossimo campionato indosserà la maglia rossoblu dei “Tigrotti”.

Attaccante classe 2001, Christian Denaro fa del suo fisico possente una delle sue armi migliori. È nel giro della prima squadra già da due stagioni e con i rossoblu ha fatto il suo esordio in Promozione nella stagione 2018/2019 quando entro nel secondo tempo nell’ultima gara della stagione a Barrafranca realizzando anche una rete.

“Christian è un ragazzo di sani principi che sa stare nello spogliatoio dei “grandi” – spiega il DG Pippo Vicari – ha sempre lavorato duro e si è reso sempre disponibile anche quando è stato impiegato poco, ma si è sempre dimostrato pronto e con un grande attaccamento alla maglia. Avrà modo di ritagliarsi il suo spazio soprattutto quest’anno. Lui come gli altri under che abbiamo in rosa hanno grosse potenzialità – conclude Vicari – e se riusciranno a dimostrarle ci daranno una grossa mano di aiuto”.

“Sono molto contento di poter indossare nuovamente la maglia rossoblu del Modica Calcio – spiega Christian Denaro – voglio fare tanto per questa maglia e voglio farlo bene. Spero di riuscire a dimostrare le mie capacità e di farmi trovare pronto quando il mister me ne darà l’opportunità. Sono pronto a dare il massimo come sempre ho fatto e a dare tutto in campo e fuori”.

